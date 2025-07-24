FT: на позицию Трампа по РФ и другим странам повлиял Рубио

14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней. В этот период Россия должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Член палаты представителей Дон Бэкон говорил, что президент Трамп мог изменить свое отношение к России из-за своей жены Мелании.