FT: на позицию Трампа по РФ и другим странам повлиял Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио оказал влияние на позицию президента Дональда Трампа по России, Китаю, Венесуэле и Ирану. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Что касается Китая, России, Украины и Ирана, то мы видим, как американская внешняя политика обретает новые силы, а роль Америки в мире восстанавливается. Во многом это происходит благодаря консультациям на высоком уровне, которые госсекретарь ежедневно проводит с президентом и остальными членами администрации», – сказал собеседник издания.
14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней. В этот период Россия должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Член палаты представителей Дон Бэкон говорил, что президент Трамп мог изменить свое отношение к России из-за своей жены Мелании.