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The Hill: Трамп изменил отношение к России из-за своей жены Мелании

Ведомости

Президент США Дональд Трамп мог изменить свое отношение к России из-за своей жены Мелании, заявил член палаты представителей Дон Бэкон.

«Что ж, я рад, что президент изменил свою позицию в отношении Украины. Думаю, мы должны поблагодарить Меланию», – приводит его слова The Hill.

14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Россия должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны.

Позднее Белый дом пояснил, что Трамп имел в виду «вторичные санкции», а не пошлины, напоминает The Hill. Бэкон также выразил надежду, что президент сделает «больше, чем просто продаст оружие НАТО» для поставок Украине. 

Генсек НАТО Марк Рютте говорил, что Индия, Китай и Бразилия «могут очень пострадать», если продолжат экономическое сотрудничество с Россией под действием возможных вторичных санкций Запада. По его мнению, страны-партнеры Кремля должны использовать свои контакты, чтобы побудить российскую сторону перейти к мирным переговорам.

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