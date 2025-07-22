The Hill: Трамп изменил отношение к России из-за своей жены Мелании
Президент США Дональд Трамп мог изменить свое отношение к России из-за своей жены Мелании, заявил член палаты представителей Дон Бэкон.
«Что ж, я рад, что президент изменил свою позицию в отношении Украины. Думаю, мы должны поблагодарить Меланию», – приводит его слова The Hill.
14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Россия должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны.
Позднее Белый дом пояснил, что Трамп имел в виду «вторичные санкции», а не пошлины, напоминает The Hill. Бэкон также выразил надежду, что президент сделает «больше, чем просто продаст оружие НАТО» для поставок Украине.
Генсек НАТО Марк Рютте говорил, что Индия, Китай и Бразилия «могут очень пострадать», если продолжат экономическое сотрудничество с Россией под действием возможных вторичных санкций Запада. По его мнению, страны-партнеры Кремля должны использовать свои контакты, чтобы побудить российскую сторону перейти к мирным переговорам.