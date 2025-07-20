Кондолиза Райс сочла ультиматум Трампа России поворотным моментом

США и Европа, как отметила экс-госсекретарь, «наконец-то пришли к единому мнению о том, что [президента России] Владимира Путина не остановить словами». По ее словам, сделать это можно только в том случае, если «он будет уверен, что не сможет идти дальше, не сможет добиться дальнейших побед».