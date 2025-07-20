Кондолиза Райс сочла ультиматум Трампа России поворотным моментом
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс прокомментировала ультиматум президента США Дональда Трампа, который пригрозил России введением «очень жестких пошлин» в случае, если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Ее слова приводит The Hill.
«Последняя неделя стала поворотным моментом», – заявила она во время дискуссии на форуме по безопасности в штате Колорадо.
США и Европа, как отметила экс-госсекретарь, «наконец-то пришли к единому мнению о том, что [президента России] Владимира Путина не остановить словами». По ее словам, сделать это можно только в том случае, если «он будет уверен, что не сможет идти дальше, не сможет добиться дальнейших побед».
Райс допустила, что Китай и Индия, которым США угрожают введением вторичных санкций, могут задуматься, «действительно ли эта скидка на российскую нефть того стоит».
14 июля Трамп пригрозил введением «очень жестких пошлин» в случае, если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Он также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны.
На следующий день генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Индия, Китай и Бразилия «могут очень пострадать», если продолжат экономическое сотрудничество с Россией под действием возможных вторичных санкций Запада. По его мнению, страны – партнеры Кремля должны использовать свои контакты, чтобы побудить российскую сторону перейти к мирным переговорам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 июля заявил, что хочет понять слова Трампа, американский президент, по его словам, находится под неприличным давлением со стороны Евросоюза и руководства НАТО.