Глава МИД Бразилии назвал угрозы санкций со стороны НАТО неуместными

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил введением «очень жестких пошлин» в случае, если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Он также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны.