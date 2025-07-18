Глава МИД Бразилии назвал угрозы санкций со стороны НАТО неуместными
НАТО не обладает полномочиями вводить санкции против Бразилии за торговые отношения с Россией. Высказывания генерального секретаря альянса Марка Рютте об этом абсолютно неуместны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мауро Виейра в интервью CNN Brasil.
«Эти комментарии генсека НАТО совершенно неуместны. Во-первых, потому что НАТО является военным альянсом и не ведет переговоров по торговым соглашениям. Во-вторых, потому что Бразилия не является частью военного альянса», – подчеркнул Виейра.
По его словам, заявления Рютте противоречат действующему порядку международной торговли. Бразилия, как и другие государства, решает торговые вопросы на двусторонней основе или в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил введением «очень жестких пошлин» в случае, если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Он также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны.
На следующий день Рютте заявил, что Индия, Китай и Бразилия «могут очень пострадать», если продолжат экономическое сотрудничество с Россией под действием возможных вторичных санкций Запада. По его мнению, страны-партнеры Кремля должны использовать свои контакты, чтобы побудить российскую сторону перейти к мирным переговорам.