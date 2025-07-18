Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Глава МИД Бразилии назвал угрозы санкций со стороны НАТО неуместными

Ведомости

НАТО не обладает полномочиями вводить санкции против Бразилии за торговые отношения с Россией. Высказывания генерального секретаря альянса Марка Рютте об этом абсолютно неуместны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мауро Виейра в интервью CNN Brasil.

«Эти комментарии генсека НАТО совершенно неуместны. Во-первых, потому что НАТО является военным альянсом и не ведет переговоров по торговым соглашениям. Во-вторых, потому что Бразилия не является частью военного альянса», – подчеркнул Виейра.

По его словам, заявления Рютте противоречат действующему порядку международной торговли. Бразилия, как и другие государства, решает торговые вопросы на двусторонней основе или в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил введением «очень жестких пошлин» в случае, если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Он также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны.

На следующий день Рютте заявил, что Индия, Китай и Бразилия «могут очень пострадать», если продолжат экономическое сотрудничество с Россией под действием возможных вторичных санкций Запада. По его мнению, страны-партнеры Кремля должны использовать свои контакты, чтобы побудить российскую сторону перейти к мирным переговорам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных