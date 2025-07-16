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В чем может заключаться военный аспект заявлений Трампа по России

Москва не спешит официально отвечать, но отвергает ультиматумы
Роман Романов
Спустя сутки после заявления Трампа так никто и не понял, что он имел в виду под 17 Patriot, которые возместят европейские поставки этих систем Украине
Спустя сутки после заявления Трампа так никто и не понял, что он имел в виду под 17 Patriot, которые возместят европейские поставки этих систем Украине / PHILIPP SCHULZE / dpa Picture-Alliance via AFP

России нужно время для анализа выступления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. «Что-то в нем адресовано лично президенту Путину <...> И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», – подчеркнул Песков. Глава российского МИДа Сергей Лавров также прокомментировал ситуацию: «Хотим понять, что стоит за этим заявлением – «50 дней». Было раньше и 24 часа, было и 100 дней <...> действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов <...>». Замглавы МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркнул, что любые попытки выставлять требования Москве неприемлемы и она хочет, чтобы в США и в НАТО с предельной серьезностью относились к позиции России.

В ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля Трамп пригрозил введением вторичных пошлин в 100% (предположительно, имеются в виду пошлины в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы), если в течение 50 дней не будет достигнута «сделка» по Украине. Говоря об этом, он в очередной раз подчеркнул свое «разочарование» позицией России по этому вопросу. Трамп также анонсировал новую схему поставок вооружений союзникам по НАТО, которая может обеспечить продолжение вооружения Украины.

«Мы будем производить [оружие] и они [европейцы] будут платить за это <...> Мы будем производить лучшее оружие, и оно будет отправлено НАТО. НАТО может отправить некоторую часть из этого другим странам <...> в основном это будет в форме замены», – сказал Трамп. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источник, ознакомленный с планами поставок американских вооружений НАТО, цена первой волны поставок достигнет около $10 млрд.

При этом редактор The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил со ссылкой на собственные источники, что Вашингтон может разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для комплекса ATACMS на полную дальность – 300 км. Он отметил и возможность поставок новых ракет для ATACMS. Как сообщил телеканал CNN 15 июля со ссылкой на спецпосланника Трампа в НАТО Мэтью Уитакера (именно он будет координировать новую схему поставок вооружений), новые поставки Украине ориентированы на оборонительное вооружение, но США не исключают поставку в будущем и наступательных вооружений. «Все виды оружия являются как наступательными, так и оборонительными <...> система противовоздушной обороны важна <...> но в то же время мы ничего не исключаем», – сказал он (цитата по CNN). Не уточняется, какие поставки имел в виду Уитакер: по новой схеме или по одобренным при Джо Байдене пакетам помощи.

Схема, описанная Трампом и Рютте, предполагает продажу странам НАТО американского оружия, часть из которого они могут передать бесплатно Киеву на свое усмотрение, говорит член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. «На ситуации на поле боя это практически никак не отразится», – сказал он. Эксперт отметил, что США заработают на этой схеме больше, чем при обычных поставках, так как наценка может быть завышена. Это возможно из-за того, что изначально в поставках вооружений у Вашингтона в приоритете были Израиль и союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким образом, европейцы будут отдавать устаревшее вооружение Киеву и заменять его для себя новым американским оружием.

Судаков подчеркнул, что новые поставки вооружений Европой будут идти параллельно поставкам Украине, одобренным еще в президентство Байдена. «Разница лишь в том, что, согласно байденовским пакетам, США пользуются своими складами и передают вооружения бесплатно напрямую, а по новой схеме европейцы будут платить за вооружения и, при желании, сами передавать его Киеву», – объяснил эксперт.

По данным управления конгресса по бюджету, всего с февраля 2022 г. США на помощь Украине (как экономическую, так и военную) выделили $195 млрд, если учитывать кредит в $20 млрд (как часть общей американо-европейской инициативы по выделению $50 млрд в счет доходов от активов ЦБ России), одобренный в декабре уходящей администрацией Байдена. Из этих средств $70,6 млрд – на вооружение и другую военную поддержку. Помощь осуществляется по двум основным каналам: по линии президентских полномочий (PDA) из арсеналов Пентагона и по программе USAI по закупке новых вооружений. По данным Politico, выделенных при Байдене ресурсов может хватить еще на несколько месяцев.

Если европейцы будут передавать Украине имеющееся у них оружие, пополняя свои запасы новым американским, то Киев вряд ли почувствует сильную задержку поставок, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАН Игорь Шкробтак. Но если речь идет и о поставках нового оружия через страны НАТО, то тогда это может занять больше времени. Несмотря на возможность получения Киевом новых вооружений в дополнение к тому, что идет по ранее одобренным поставкам, ситуация на поле боя вряд ли сильно изменится, хотя нельзя исключить возможности эскалации, резюмировал Шкробтак.

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