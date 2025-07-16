В чем может заключаться военный аспект заявлений Трампа по России

При этом редактор The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил со ссылкой на собственные источники, что Вашингтон может разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для комплекса ATACMS на полную дальность – 300 км. Он отметил и возможность поставок новых ракет для ATACMS. Как сообщил телеканал CNN 15 июля со ссылкой на спецпосланника Трампа в НАТО Мэтью Уитакера (именно он будет координировать новую схему поставок вооружений), новые поставки Украине ориентированы на оборонительное вооружение, но США не исключают поставку в будущем и наступательных вооружений. «Все виды оружия являются как наступательными, так и оборонительными <...> система противовоздушной обороны важна <...> но в то же время мы ничего не исключаем», – сказал он (цитата по CNN). Не уточняется, какие поставки имел в виду Уитакер: по новой схеме или по одобренным при Джо Байдене пакетам помощи.