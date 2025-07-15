Трамп исключил поставки Украине дальнобойных ракет

Трамп исключил поставки Украине дальнобойных ракетОн также заявил о нейтралитете в украинском конфликте
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия.
«Нет, мы не планируем этого делать», – сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных поставках Украине дальнобойных ракет.
15 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп не исключает возможность поставок Украине ракет большей дальности для ударов по России. Согласно телеканалу, в переговорах с европейскими союзниками он также рассматривал возможность поставок наступательного оружия, запрашиваемого президентом Украины Владимиром Зеленским, но еще не полученного.
В свете того, что Трамп ужесточил свою позицию в отношении России, журналисты поинтересовались, занимает ли он теперь сторону Украины. «Я ни на чьей стороне… Знаете, на чьей я стороне? На стороне человечности. Я хочу прекратить убийства тысяч людей», – подчеркнул он.
Трамп повторил, что он разочарован президентом России Владимиром Путиным, и еще раз подчеркнул, что украинский конфликт – не его, а бывшего президента США Джо Байдена, а он лишь пытается его разрешить.
Комментируя свой ультиматум по урегулированию конфликта на Украине, Трамп предупредил, что ситуация может значительно ухудшиться, если соглашение по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней. «Если по истечении 50 дней не будет достигнуто соглашение, это будет очень плохо, – сказал Трамп. – Будут вводиться тарифы, будут введены и другие санкции».
Он также отметил, что не считает срок в 50 дней для России слишком долгим, и допустил, что соглашение по Украине может быть достигнуто даже раньше. «Я не думаю, что 50 дней – это долго. Все может случиться и раньше», – сказал он.
14 июля Трамп объявил, что Вашингтон применит вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров Москвы в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по урегулированию на Украине. Он также анонсировал планы по отправке Киеву американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки войдут 17 систем противовоздушной обороны Patriot.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Трампа весьма серьезным и заметил, что часть из него адресована лично российскому главе. Он добавил, что Кремлю нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. Если Путин посчитает необходимым, он обязательно прокомментирует ультиматум Трампа, уточнил Песков.