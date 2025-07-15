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Генсек НАТО пригрозил союзникам России серьезными последствиями

Ведомости

Индия, Китай и Бразилия «могут очень пострадать», если продолжат экономическое сотрудничество с Россией под действием возможных вторичных санкций Запада, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

По словам Рютте, государства-партнеры Кремля должны использовать свои контакты, чтобы побудить Москву перейти к мирным переговорам. «Пожалуйста, позвоните президенту РФ Владимиру Путину и скажите, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам», – призвал он.

14 июля Трамп выдвинул ультиматум: если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, то он введет вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. По его словам, пошлины составят 100%. Он также анонсировал новую схему поддержки Киева – США будут продавать оружие Европе и НАТО, а те передадут его Украине. В новые поставки оружия Киеву будут включены 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Причем некоторые из них будут поставлены уже в «ближайшие дни».

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