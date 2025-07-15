Рябков об угрозах Трампа: Россия не приемлет никакие ультиматумы

Накануне Трамп выдвинул ультиматум: если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, то он введет вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. По его словам, пошлины составят 100%. Он также анонсировал новую схему поддержки Киева – США будут продавать оружие Европе и НАТО, а те передадут его Украине. В новые поставки оружия Киеву будут включены 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Причем некоторые из них будут поставлены уже в «ближайшие дни».