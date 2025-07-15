Рябков об угрозах Трампа: Россия не приемлет никакие ультиматумы

Рябков об угрозах Трампа: Россия не приемлет никакие ультиматумыМосква хотела бы договориться, но готова достигать своих целей через спецоперацию
Россия не допустит попыток диктовать ей условия, особенно в ультимативной форме, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков для ТАСС, отвечая на предложения Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Москва готова договариваться и дипломатический путь для нее предпочтителен. Однако если готовность РФ договариваться не будет находить отклика, поставленные цели продолжат достигаться через СВО, подчеркнул Рябков.
«Нужно фокусироваться на политико-дипломатической работе. Президент Российской Федерации неоднократно говорил, что мы готовы договариваться и дипломатический путь для нас предпочтителен», – сказал он в разговоре с ТАСС.
При этом замминистра отметил, что Москва хочет, чтобы в Вашингтоне и в НАТО относились к ее позиции «с предельной серьезностью».
Накануне Трамп выдвинул ультиматум: если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, то он введет вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. По его словам, пошлины составят 100%. Он также анонсировал новую схему поддержки Киева – США будут продавать оружие Европе и НАТО, а те передадут его Украине. В новые поставки оружия Киеву будут включены 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Причем некоторые из них будут поставлены уже в «ближайшие дни».