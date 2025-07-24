Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ за час
В период с 6:20 до 07:20 мск 24 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Два дрона были перехвачены и нейтрализованы в небе над Республикой Крым. Еще один российские военные сбили над Белгородской областью. Губернаторы обоих регионов пока не сообщали о последствиях отраженных атак.
За пять часов ночью на 24 июля российские системы ПВО уничтожили 39 украинских дронов. Больше всего беспилотников (21 единица) было сбито над акваторией Черного моря. 11 БПЛА дежурные средства нейтрализовали над Азовским морей и семь – над территорией Краснодарского края.
По данным Минобороны, вечером 23 июля силы ПВО ликвидировали 16 украинских беспилотников, восемь из которых летели над Черным морем. Вторую половину воздушных целей военные перехватили в Крыму.