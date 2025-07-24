Daily Mail: Трамп делился с блогерами материалами дела Эпштейна

Газета опросила нескольких блогеров, которые были приглашены в Белый дом под предлогом встречи с официальными лицами. Там 15 человек в торжественной обстановке получили папки с данными по делу Эпштейна. На «церемонии» в том числе присутствовали Трамп и глава минюста США Памела Бонди. Президент в это время заявил, что блогеры, получившие файлы, теперь самые надежные медиа.