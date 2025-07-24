Daily Mail: Трамп делился с блогерами материалами дела Эпштейна
Администрация президента США Дональда Трампа выдавала давно известные факты по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных связях с несовершеннолетними и их эксплуатации, за свежие и делилась ими через лояльных блогеров, сообщила газета Daily Mail.
Газета опросила нескольких блогеров, которые были приглашены в Белый дом под предлогом встречи с официальными лицами. Там 15 человек в торжественной обстановке получили папки с данными по делу Эпштейна. На «церемонии» в том числе присутствовали Трамп и глава минюста США Памела Бонди. Президент в это время заявил, что блогеры, получившие файлы, теперь самые надежные медиа.
Оказалось, что в папках находятся «отредактированный список 254 "массажистов", бортовые журналы, которые были доступны онлайн как минимум с 2019 г., и отредактированная адресная книга Эпштейна, столь же зачитанная до дыр», – выяснила газета.
24 июля издание Politico написало, что Трампа приводит в ярость внимание к делу Эпштейна. По словам лидера республиканского большинства в сенате США Джона Тьюна, он обсуждал с Трампом ситуацию вокруг документов Эпштейна «мимоходом» и президент дал понять, что «есть другие приоритеты, которые должны быть важнее».
Эпштейн был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию и сборе компромата на представителей элитных кругов. Его дело содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. Власти США многократно обещали опубликовать «файлы Эпштейна», однако обнародованными оказались только уже давно известные факты, при том отредактированные.