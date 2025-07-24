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Politico: Трамп в ярости из-за внимания к делу Эпштейна

Ведомости

Президента США Дональда Трампа приводит в ярость внимание к делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, близкий к Белому дому. 

«Президент США явно в ярости. Я впервые вижу их [администрацию президента США] в таком состоянии», – сказал собеседник издания.

По словам лидера республиканского большинства в сенате США Джона Тьюна, он обсуждал с Трампом ситуацию вокруг документов Эпштейна «мимоходом» и президент дал понять, что «есть другие приоритеты, которые должны быть важнее».

Эпштейна обвиняли в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также сборе компромата на представителей элитных кругов. Его дело содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. Он умер в тюрьме в 2019 г., предположительно покончив с собой.

В июле Трамп назвал «список Эпштейна» творением Барака Обамы, Хиллари Клинтон и администрации Джо Байдена. 19 июля The New York Times опубликовал материал о 15-летней дружбе Трампа и Эпштейна до конфликта в 2004 г.

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