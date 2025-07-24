Посольство Таиланда призвало своих граждан покинуть Камбоджу
Посольство Таиланда в столице Камбоджи Пномпене рекомендовало гражданам уехать из страны, как только появится возможность. Конфликт может затянуться и расшириться, сообщило посольство в публикации в Facebook
«Гражданам Таиланда, которые в настоящее время проживают в Камбодже без уважительной причины для пребывания, рекомендуется покинуть страну, как только они смогут сделать это безопасно», – предупредили дипломаты. Кроме того, остальных граждан Таиланд призвал не посещать страну при несущественных причинах.
24 июля власти Таиланда закрыли все пограничные контрольно-пропускные пункты, находящиеся в ведении Второй армии страны. Туристам запрещено посещать эти районы. Обострение началось в этот день ранним утром, когда на восточной границе Таиланда и Камбоджи в провинции Сурин Суттирота Чароэнтханасака артиллерийский снаряд попал в дома людей. В результате атаки два человека погибли. 40 000 тайских мирных жителей из 86 деревень вблизи границы были эвакуированы в более безопасные места.
23 июля Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи, заявив, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке. Это произошло после того, как уже два тайских солдата за неделю лишились конечности из-за мины в спорном районе.