Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посольство Таиланда призвало своих граждан покинуть Камбоджу

Ведомости

Посольство Таиланда в столице Камбоджи Пномпене рекомендовало гражданам уехать из страны, как только появится возможность. Конфликт может затянуться и расшириться, сообщило посольство в публикации в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Гражданам Таиланда, которые в настоящее время проживают в Камбодже без уважительной причины для пребывания, рекомендуется покинуть страну, как только они смогут сделать это безопасно», – предупредили дипломаты. Кроме того, остальных граждан Таиланд призвал не посещать страну при несущественных причинах.

24 июля власти Таиланда закрыли все пограничные контрольно-пропускные пункты, находящиеся в ведении Второй армии страны. Туристам запрещено посещать эти районы. Обострение началось в этот день ранним утром, когда на восточной границе Таиланда и Камбоджи в провинции Сурин Суттирота Чароэнтханасака артиллерийский снаряд попал в дома людей. В результате атаки два человека погибли. 40 000 тайских мирных жителей из 86 деревень вблизи границы были эвакуированы в более безопасные места.

23 июля Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи, заявив, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке. Это произошло после того, как уже два тайских солдата за неделю лишились конечности из-за мины в спорном районе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных