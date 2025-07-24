Посольство Таиланда призвало своих граждан покинуть Камбоджу

24 июля власти Таиланда закрыли все пограничные контрольно-пропускные пункты, находящиеся в ведении Второй армии страны. Туристам запрещено посещать эти районы. Обострение началось в этот день ранним утром, когда на восточной границе Таиланда и Камбоджи в провинции Сурин Суттирота Чароэнтханасака артиллерийский снаряд попал в дома людей. В результате атаки два человека погибли. 40 000 тайских мирных жителей из 86 деревень вблизи границы были эвакуированы в более безопасные места.