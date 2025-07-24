Власти Таиланда закрыли все приграничные пункты на границе с Камбоджей
Правительство Таиланда распорядилось закрыть все пограничные контрольно-пропускные пункты, находящиеся в ведении Второй армии страны. Об этом пишет Reuters.
«Туристам строго запрещено посещать эти приграничные районы», – цитирует агентство сообщение тайского МИДа.
Ранним утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи (примерно в 360 км от Бангкока) начались столкновения. По словам главы округа Кабчинг в провинции Сурин Суттирота Чароэнтханасака, артиллерийский снаряд попал в дома людей. Погибли двое. Районные власти эвакуировали 40 000 мирных жителей из 86 деревень вблизи границы в более безопасные места.
Военные Таиланда заявили, что Камбоджа запустила разведывательный беспилотник, прежде чем направить войска с тяжелым вооружением в район возле спорного храма Та Моан Том на границе. По словам представителя армии Таиланда, войска Камбоджи открыли огонь, были ранены двое тайских солдат. По его словам, Камбоджа применила различные виды оружия, включая ракетные установки. При этом представитель министерства обороны Камбоджи заявил, что имело место неспровоцированное вторжение тайских войск, и камбоджийские силы отреагировали в целях самообороны.
Поздним вечером 23 июля Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи и заявил, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке. Решение было принято после того, как второй тайский солдат за неделю лишился конечности из-за мины, которая, по утверждению Бангкока, была недавно установлена в спорном районе.