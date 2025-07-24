Власти Таиланда закрыли все приграничные пункты на границе с Камбоджей

Военные Таиланда заявили, что Камбоджа запустила разведывательный беспилотник, прежде чем направить войска с тяжелым вооружением в район возле спорного храма Та Моан Том на границе. По словам представителя армии Таиланда, войска Камбоджи открыли огонь, были ранены двое тайских солдат. По его словам, Камбоджа применила различные виды оружия, включая ракетные установки. При этом представитель министерства обороны Камбоджи заявил, что имело место неспровоцированное вторжение тайских войск, и камбоджийские силы отреагировали в целях самообороны.