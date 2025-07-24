Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения

Путин поздравил Мирзиеева с днем рожденияРоссийский лидер отметил упрочение отношений Москвы и Ташкента
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив упрочение отношений Москвы и Ташкента. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что под руководством Мирзиеева Узбекистан экономически и социально развивается. Он добавил, что Мирзиеев пользуется высоким авторитетом по праву.
Российский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а также обещал продолжить совместную работу двустороннего сотрудничества России и Узбекистана.
11 июня Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор. Они обсудили успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, где участвовали представители России. Президенты России и Ташкента также подняли тему реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов.