Песков: контакт Москвы и Вашингтона может быть оперативно реализован

По словам представителя Кремля, обсуждений насчет возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае также еще не было. Путин готовится к визиту в Китай, а заявлений из Вашингтона о том, что именно к этой поездке готовится Трамп, в Кремле не слышали.