Песков: контакт Москвы и Вашингтона может быть оперативно реализован
Если потребуется, контакт России и США может быть организован очень оперативно. Система диалога сейчас действительно налажена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«В настоящий момент каких-то наработок нет», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, обсуждений насчет возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае также еще не было. Путин готовится к визиту в Китай, а заявлений из Вашингтона о том, что именно к этой поездке готовится Трамп, в Кремле не слышали.
22 июля Трамп допустил возможность встречи с Путиным во время поездки в Китай. По словам американского лидера, он получил приглашение от китайского лидера Си Цзиньпина посетить Китай. Днем ранее, 21 июля, Песков допустил, что Трамп и Путин могут встретиться на праздновании окончания Второй мировой войны в Пекине.
19 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин посетит Пекин. Там президент РФ встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит приурочен ко дню победы над Японией.