Трамп не исключил встречу с Путиным во время поездки в Китай

Трамп не исключил встречу с Путиным во время поездки в КитайПрезидент США добавил, что в скором времени у него состоятся переговоры с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным во время поездки в Китай. Об этом он сообщил журналистам во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.
Отвечая на вопрос, насколько возможна встреча с президентом Путиным в Китае, Трамп заявил: «У нас есть много потенциальных встреч».
Он также заявил, что получил приглашение от китайского лидера Си Цзиньпина посетить Китай и что встреча, вероятно, состоится в недалеком будущем.
«Президент Си пригласил меня в Китай, и, вероятно, мы осуществим этот визит в недалеком будущем – не сразу, но и не слишком поздно, – сказал Трамп. – Меня пригласили многие лидеры, и мы скоро примем соответствующие решения».
21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Трамп и Путин могут встретиться на праздновании окончания Второй мировой войны в Пекине.
19 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что Путин посетит Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит приурочен ко дню победы над Японией. В мае лидер КНР посетил Москву, где он принял участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В начале июня Си пригласил Трампа в Китай.