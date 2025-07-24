Захарова призвала Баку освободить задержанных россиян для нормализации отношений
Освобождение задержанных в Азербайджане российских граждан могло бы стать значимым шагом в стабилизации отношений с РФ, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап, Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался, мы рассчитываем на скорейшую нормализацию», – отметила дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Обострение отношений между РФ и Азербайджаном произошло 27 июня. В Екатеринбурге сотрудниками оперативных служб были проведены задержания более 50 этнических азербайджанцев. Их подозревали в причастности к убийствам 2001-2011 гг. Двое из задержанных скончались. 30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в офисе радио Sputnik. Силовики задержали руководителя редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд в Баку арестовал их на четыре месяца. 1 июля были арестованы еще восемь россиян. Их обвинили в наркоторговле и киберпреступлениях.
7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва и Баку должны оставаться в партнерстве, несмотря на возникающие проблемы. По его словам, Россия и Азербайджан объединены общей историей, настоящим и будущим.