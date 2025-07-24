Захарова призвала Баку освободить задержанных россиян для нормализации отношений

Обострение отношений между РФ и Азербайджаном произошло 27 июня. В Екатеринбурге сотрудниками оперативных служб были проведены задержания более 50 этнических азербайджанцев. Их подозревали в причастности к убийствам 2001-2011 гг. Двое из задержанных скончались. 30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в офисе радио Sputnik. Силовики задержали руководителя редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд в Баку арестовал их на четыре месяца. 1 июля были арестованы еще восемь россиян. Их обвинили в наркоторговле и киберпреступлениях.