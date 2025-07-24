МИД Латвии не выдал визу президенту шахматной федерации Дворковичу
Министерство иностранных дел Латвии отказало в визе президенту Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадию Дворковичу, сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети X.
«Латвия не выдала визу Аркадию Дворковичу, бывшему вице-премьеру России и помощнику президента России, а ныне президенту Международной шахматной федерации. Латвия проинформировала страны, выдавшие шенгенские визы, об этих лицах», – говорится в сообщении.
Представители министерства образования и науки Латвии заявили, что шахматный турнир в Юрмале – это самостоятельная, не поддерживаемая государством и национальной шахматной организацией акция. В ведомстве обратили внимание, что соревнования якобы могли быть использованы для продвижения интересов лиц, связанных с российской политикой, включая главу FIDE Дворковича.
В министерстве также сообщили, что в связи с отсутствием согласования турнира с Латвийской шахматной федерацией, игрокам не будут присуждены международные рейтинговые баллы.
18 июля управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что россияне с ВНЖ страны, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, должны будут покинуть территорию республики. Это касается 841 человека.