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МИД Латвии не выдал визу президенту шахматной федерации Дворковичу

Ведомости

Министерство иностранных дел Латвии отказало в визе президенту Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадию Дворковичу, сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети X.

«Латвия не выдала визу Аркадию Дворковичу, бывшему вице-премьеру России и помощнику президента России, а ныне президенту Международной шахматной федерации. Латвия проинформировала страны, выдавшие шенгенские визы, об этих лицах», – говорится в сообщении.

Представители министерства образования и науки Латвии заявили, что шахматный турнир в Юрмале – это самостоятельная, не поддерживаемая государством и национальной шахматной организацией акция. В ведомстве обратили внимание, что соревнования якобы могли быть использованы для продвижения интересов лиц, связанных с российской политикой, включая главу FIDE Дворковича.

В министерстве также сообщили, что в связи с отсутствием согласования турнира с Латвийской шахматной федерацией, игрокам не будут присуждены международные рейтинговые баллы.

18 июля управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что россияне с ВНЖ страны, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, должны будут покинуть территорию республики. Это касается 841 человека.

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