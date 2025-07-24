МИД Латвии не выдал визу президенту шахматной федерации Дворковичу

Представители министерства образования и науки Латвии заявили, что шахматный турнир в Юрмале – это самостоятельная, не поддерживаемая государством и национальной шахматной организацией акция. В ведомстве обратили внимание, что соревнования якобы могли быть использованы для продвижения интересов лиц, связанных с российской политикой, включая главу FIDE Дворковича.