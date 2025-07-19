Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Латвия заявила о планах депортировать 841 россиянина

Ведомости

Граждане России с видом на жительство (ВНЖ) Латвии, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, будут вынуждены покинуть страну, речь идет о 841 человеке, сообщило управление по делам гражданства и миграции страны.

Управление разослало письма об истечении срока действия ВНЖ гражданам, не подавшим документы. Там напомнили о поправках к закону об иммиграции, которые обязывают россиян с таким статусом до 30 июня 2025 г. подать в администрацию документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, включая справку об успешной сдаче экзамена по государственному языку. 841 человек не подал заявление в указанные сроки.

«Соответственно, эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2025 г.», – говорится в сообщении.

21 июня прошлого года парламент Латвии принял закон, обязывающий россиян, проживающих в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. По данным МВД, экзамены на знание языка должны будут сдать 5000 российских граждан. При этом изменения не затронут людей старше 75 лет. В МИД РФ заявили, что требования республики нарушают международное право и носят русофобский характер.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных