Захарова: требования Латвии к ВНЖ россиян носят русофобский характер
Требования властей Латвии, которые усложнили процедуру продления вида на жительство (ВНЖ) для граждан России, нарушают международное право и носят русофобский характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, руководство Латвии попирает международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие. Российская сторона неоднократно указывала на это, в том числе на международных площадках, отметила дипломат.
«Однако неонацистское по сути руководство Латвии игнорирует мнение России и большинства членов международного сообщества, действуя под прикрытием своих кураторов из Брюсселя и Вашингтона», – подчеркнула Захарова (цитата по «РИА Новости»).
21 июня парламент Латвии принял закон, обязывающий россиян, проживающих в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. По данным МВД, экзамены на знание языка должны будут сдать 5000 российских граждан. При этом изменения не затронут людей старше 75 лет.
Латвия обязала россиян сдавать языковой экзамен для продления ВНЖ еще в сентябре 2022 г. Нужно подтвердить минимальный уровень A2, иначе документы аннулируют. Тогда мера касалась только тех, кто оформил документы по иммиграционному закону, действовавшему с 2003 г. Новые правила тогда не затронули тех, кто получил ВНЖ согласно предыдущей редакции с 1992 г.