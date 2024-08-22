Захарова: требования Латвии к ВНЖ россиян носят русофобский характер

Латвия обязала россиян сдавать языковой экзамен для продления ВНЖ еще в сентябре 2022 г. Нужно подтвердить минимальный уровень A2, иначе документы аннулируют. Тогда мера касалась только тех, кто оформил документы по иммиграционному закону, действовавшему с 2003 г. Новые правила тогда не затронули тех, кто получил ВНЖ согласно предыдущей редакции с 1992 г.