Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Захарова: требования Латвии к ВНЖ россиян носят русофобский характер

Ведомости

Требования властей Латвии, которые усложнили процедуру продления вида на жительство (ВНЖ) для граждан России, нарушают международное право и носят русофобский характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, руководство Латвии попирает международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие. Российская сторона неоднократно указывала на это, в том числе на международных площадках, отметила дипломат.

«Однако неонацистское по сути руководство Латвии игнорирует мнение России и большинства членов международного сообщества, действуя под прикрытием своих кураторов из Брюсселя и Вашингтона», – подчеркнула Захарова (цитата по «РИА Новости»).

21 июня парламент Латвии принял закон, обязывающий россиян, проживающих в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. По данным МВД, экзамены на знание языка должны будут сдать 5000 российских граждан. При этом изменения не затронут людей старше 75 лет.

Латвия обязала россиян сдавать языковой экзамен для продления ВНЖ еще в сентябре 2022 г. Нужно подтвердить минимальный уровень A2, иначе документы аннулируют. Тогда мера касалась только тех, кто оформил документы по иммиграционному закону, действовавшему с 2003 г. Новые правила тогда не затронули тех, кто получил ВНЖ согласно предыдущей редакции с 1992 г.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных