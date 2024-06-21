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Власти Латвии обязали сдать языковой экзамен всех живущих в стране россиян

Ведомости

Все россияне, проживающие в Латвии, обязаны будут сдать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Такие поправки к закону об иммиграции принял 20 июня парламент Латвии.

Как объяснили авторы законопроекта, это необходимо для усиления безопасности страны и укрепления позиций латышского языка.

Изменения коснутся тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. По данным МВД, экзамены на знание языка должны будут сдать 5000 российских граждан. При этом изменения не коснутся людей старше 75 лет.

Латвия обязала россиян сдавать языковой экзамен для продления ВНЖ еще в сентябре 2022 г. Нужно подтвердить минимальный уровень A2, иначе документы аннулируют. Тогда мера касалась только тех, кто оформил документы по иммиграционному закону, действовавшему с 2003 г. Новые правила тогда не затронули тех, кто получил ВНЖ согласно предыдущей редакции с 1992 г.

Российские власти критикуют решение Латвии. После первых случаев депортации в Кремле заявили, что практика принудительных высылок является «абсолютным позором» для любого государства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдворение российских граждан из Латвии преступным отношением к людям. Она обратила внимание, что среди тех, кто лишился латвийского ВНЖ, есть пожилые люди.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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