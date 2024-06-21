Власти Латвии обязали сдать языковой экзамен всех живущих в стране россиян
Все россияне, проживающие в Латвии, обязаны будут сдать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Такие поправки к закону об иммиграции принял 20 июня парламент Латвии.
Как объяснили авторы законопроекта, это необходимо для усиления безопасности страны и укрепления позиций латышского языка.
Изменения коснутся тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. По данным МВД, экзамены на знание языка должны будут сдать 5000 российских граждан. При этом изменения не коснутся людей старше 75 лет.
Латвия обязала россиян сдавать языковой экзамен для продления ВНЖ еще в сентябре 2022 г. Нужно подтвердить минимальный уровень A2, иначе документы аннулируют. Тогда мера касалась только тех, кто оформил документы по иммиграционному закону, действовавшему с 2003 г. Новые правила тогда не затронули тех, кто получил ВНЖ согласно предыдущей редакции с 1992 г.
Российские власти критикуют решение Латвии. После первых случаев депортации в Кремле заявили, что практика принудительных высылок является «абсолютным позором» для любого государства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдворение российских граждан из Латвии преступным отношением к людям. Она обратила внимание, что среди тех, кто лишился латвийского ВНЖ, есть пожилые люди.