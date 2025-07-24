Новый президент Польши считает Туска «самым плохим премьером» с 1989 года
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий назвал премьер-министра страны Дональда Туска худшим после 1989 г. и сказал, что не спешит с ним встретиться. Так он высказался после встречи со спикером сейма, его цитирует Polsat News.
«Я не исключаю встречи с премьер-министром Дональдом Туском, но не тороплюсь, поскольку неизменно считаю его худшим премьер-министром с 1989 г.», – сказал Навроцкий.
Он отметил, что несмотря на его взгляды, граждане ожидают сотрудничества от президента и премьер-министра. Встреча с Туском необходима, сказал Навроцкий.
2 июня на президентских выборах в Польше победил Навроцкий от оппозиционной национал-консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), набрав 50,89% голосов во втором туре. Его конкурент – мэр Варшавы, кандидат от правящей либеральной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский завершил предвыборное соревнование с результатом 49,11%.
6 августа Навроцкий примет присягу перед Национальным собранием и займет президентский пост.