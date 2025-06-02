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Кароль Навроцкий побеждает на президентских выборах в Польше

Ведомости

Руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиционной национал-консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) набрал 50,89% голосов во втором туре выборов президента в Польше. Об этом сообщает Polsat News.

Согласно результатам на всех 32 143 избирательных округах, Навроцкий получил 10,6 млн голосов. Его конкурент – мэр Варшавы, кандидат от правящей либеральной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский завершил предвыборное соревнование с результатом 49,11% (10,2 млн голосов).

Вместе с тем, сначала после закрытия участков говорилось о победе Тшасковского. Тогда же он объявил, что одержал победу. Подсчет голосов велся всю ночь.

Второй тур президентских выборов состоялся в Польше 1 июня. Первый этап проходил 18 мая, участие в нем приняли 13 кандидатов. Тогда Тшасковский получил 31,36% голосов, а Навроцкий – 29,54%. Действующий президент страны Анджей Дуда не участвует выборах, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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