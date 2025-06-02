Кароль Навроцкий побеждает на президентских выборах в Польше
Руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиционной национал-консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) набрал 50,89% голосов во втором туре выборов президента в Польше. Об этом сообщает Polsat News.
Согласно результатам на всех 32 143 избирательных округах, Навроцкий получил 10,6 млн голосов. Его конкурент – мэр Варшавы, кандидат от правящей либеральной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский завершил предвыборное соревнование с результатом 49,11% (10,2 млн голосов).
Вместе с тем, сначала после закрытия участков говорилось о победе Тшасковского. Тогда же он объявил, что одержал победу. Подсчет голосов велся всю ночь.
Второй тур президентских выборов состоялся в Польше 1 июня. Первый этап проходил 18 мая, участие в нем приняли 13 кандидатов. Тогда Тшасковский получил 31,36% голосов, а Навроцкий – 29,54%. Действующий президент страны Анджей Дуда не участвует выборах, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков.