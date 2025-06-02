Кароль Навроцкий побеждает на президентских выборах в Польше

Второй тур президентских выборов состоялся в Польше 1 июня. Первый этап проходил 18 мая, участие в нем приняли 13 кандидатов. Тогда Тшасковский получил 31,36% голосов, а Навроцкий – 29,54%. Действующий президент страны Анджей Дуда не участвует выборах, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков.