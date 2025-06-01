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Мэр Варшавы Тшасковский лидирует на президентских выборах в Польше

Ведомости

Действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский лидирует во втором туре президентских выборов в Польше. Опросы, проведенные после закрытия избирательных участков, показывают, что Тшасковский набрал 50,3% голосов, сообщает Bloomberg.

Представитель националистической оппозиции Кароль Навроцкий получил 49,7%. Подсчет голосов продолжится в течение ночи, официальные результаты ожидаются в понедельник, 2 июня.

Как отмечает агентство, эти выборы определят, останется ли Польша надежным партнером Евросоюза, который сталкивается с проблемами на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа и кризиса на Украине.

На кону стоит программа премьер-министра Дональда Туска, чья коалиция в 2023 г. отстранила от власти польских националистов. Их восьмилетнее правление вызвало критику со стороны Брюсселя по вопросу верховенства права и поставило под сомнение приверженность Польши принципам либерального Запада.

Некоторые решения Туска блокировал действующий президент Анджей Дуда, сторонник националистов, однако в этих выборах он не участвует, так как конституция страны запрещает ему занимать этот пост в течение более двух сроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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