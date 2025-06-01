Мэр Варшавы Тшасковский лидирует на президентских выборах в Польше
Действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский лидирует во втором туре президентских выборов в Польше. Опросы, проведенные после закрытия избирательных участков, показывают, что Тшасковский набрал 50,3% голосов, сообщает Bloomberg.
Представитель националистической оппозиции Кароль Навроцкий получил 49,7%. Подсчет голосов продолжится в течение ночи, официальные результаты ожидаются в понедельник, 2 июня.
Как отмечает агентство, эти выборы определят, останется ли Польша надежным партнером Евросоюза, который сталкивается с проблемами на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа и кризиса на Украине.
На кону стоит программа премьер-министра Дональда Туска, чья коалиция в 2023 г. отстранила от власти польских националистов. Их восьмилетнее правление вызвало критику со стороны Брюсселя по вопросу верховенства права и поставило под сомнение приверженность Польши принципам либерального Запада.
Некоторые решения Туска блокировал действующий президент Анджей Дуда, сторонник националистов, однако в этих выборах он не участвует, так как конституция страны запрещает ему занимать этот пост в течение более двух сроков.