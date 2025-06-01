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В Польше стартовал второй тур президентских выборов

Ведомости

В Польше утром 1 июня начался второй тур президентских выборов, в них участвуют мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти, кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

Избирательные участки открылись в республике в 7:00 (8:00 мск) и будут работать до 21:00 (22:00 мск), передает Polsat. По всей стране создано более 32 000 окружных избирательных комиссий, 511 из которых находятся за рубежом. Отдать голос за одного из кандидатов могут 28,8 млн человек. Ожидается, что около 572 000 избирателей проголосуют не по месту регистрации. В частности, только в Великобритании это сделают 185 000 поляков. Это почти на 50 000 больше человек, чем в первом туре, сообщило посольство Польши в Лондоне.

Первый тур президентских выборов состоялся в Польше 18 мая, в нем участвовали 13 кандидатов. Тшасковский получил 31,36% голосов, а за Навроцкого проголосовали 29,54% избирателей. Действующий президент страны Анджей Дуда участия в выборах не принимает, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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