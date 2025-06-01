В Польше стартовал второй тур президентских выборов

Избирательные участки открылись в республике в 7:00 (8:00 мск) и будут работать до 21:00 (22:00 мск), передает Polsat. По всей стране создано более 32 000 окружных избирательных комиссий, 511 из которых находятся за рубежом. Отдать голос за одного из кандидатов могут 28,8 млн человек. Ожидается, что около 572 000 избирателей проголосуют не по месту регистрации. В частности, только в Великобритании это сделают 185 000 поляков. Это почти на 50 000 больше человек, чем в первом туре, сообщило посольство Польши в Лондоне.