В Польше прошел первый тур президентских выборов
Первый тур президентских выборов состоялся в Польше 18 мая. По данным экзит-полла Ipsos, в первом туре с отрывом в пределе статистической погрешности лидирует мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский c 30,8%.
Второе место, согласно данным опросов, занимает глава Института национальной памяти, кандидата от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий с 29,1%.
Всего в первом туре участвовали 13 кандидатов. Второй тур состоится 1 июня.
Действующий президент страны Анджей Дуда участие в выборах не принимает, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков.