В Польше прошел первый тур президентских выборов

Первый тур президентских выборов состоялся в Польше 18 мая. По данным экзит-полла Ipsos, в первом туре с отрывом в пределе статистической погрешности лидирует мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский c 30,8%.