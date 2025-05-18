В Польше начались президентские выборы

Кандидатами на выборах президента заявлены 13 человек. Дуда не принимает участия в голосовании, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков. Глава государства перед выборами призвал поляков прийти на участки и заявил, что граждане «задают направление, в котором будет двигаться Польша». «Мы выбираем хранителя суверенитета и безопасности государства, который должен действовать и говорить четко и твердо: у Польши есть свои цели, свое достоинство и амбиции, уходящие корнями в более чем тысячелетнюю историю», – сказал он.