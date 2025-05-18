В Польше начались президентские выборы
В Польше 18 мая стартовал первый тур выборов президента, в гонке участвуют 13 человек, среди кандидатов нет действующего главы государства Анджея Дуды.
Избирательные участки открылись в 7:00 (8:00 мск) по всей стране, передает Polsat. Всего в республике открыты 32 000 участков, еще 511 будут принимать избирателей за рубежом. Право голоса имеют почти 29 млн граждан. Ожидается, что в рамках первого тура состоятся четыре пресс-конференции, на которых будут представлены данные по явке.
Кандидатами на выборах президента заявлены 13 человек. Дуда не принимает участия в голосовании, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков. Глава государства перед выборами призвал поляков прийти на участки и заявил, что граждане «задают направление, в котором будет двигаться Польша». «Мы выбираем хранителя суверенитета и безопасности государства, который должен действовать и говорить четко и твердо: у Польши есть свои цели, свое достоинство и амбиции, уходящие корнями в более чем тысячелетнюю историю», – сказал он.