Bloomberg: Сербия планирует перевезти золотые запасы на свою территорию
Центральный банк Сербии планирует перевести все свои золотые резервы обратно, чтобы обеспечить сохранность запасов в период кризисов, сообщил Bloomberg.
Это сделает Сербию первой страной Восточной Европы, которая не будет хранить свои золотые слитки в традиционных центрах – в Швейцарии, Великобритании или США, пишет издание. Сумма золотых запасов страны составляет 50,5 т – около $6 млрд.
Национальный банк Сербии добавил, что подготовка к возвращению золота началась еще в 2021 г., когда возросли «условия глобальной неопределенности». Сейчас в Белграде находится 86% запаса, остальное пока остается в Швейцарии.
23 июня Financial Times писал, что Германию и Италию просят забрать из Нью-Йорка свои золотые запасы. По словам экс-депутата Европарламента Фабио Де Маси, есть «веские аргументы» в пользу перемещения большего количества золота в Европу или Германию «в неспокойные времена». Запасы Берлина и Рима – 3352 т и 2452 т соответственно.