Bloomberg: Сербия планирует перевезти золотые запасы на свою территорию

23 июня Financial Times писал, что Германию и Италию просят забрать из Нью-Йорка свои золотые запасы. По словам экс-депутата Европарламента Фабио Де Маси, есть «веские аргументы» в пользу перемещения большего количества золота в Европу или Германию «в неспокойные времена». Запасы Берлина и Рима – 3352 т и 2452 т соответственно.