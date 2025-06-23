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Италию и ФРГ призвали вывести свое золото из Нью-Йорка

Ведомости

Германию и Италию просят забрать из Нью-Йорка свои золотые запасы. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на экс-депутата Европарламента Фабио Де Маси.

По его словам, есть «веские аргументы» в пользу перемещения большего количества золота в Европу или Германию «в неспокойные времена». Согласно данным Всемирного совета по золоту, Германия и Италия находятся на втором и третьем местах в мире по величине национальных золотых резервов после США. Запасы Берлина и Рима – 3352 т и 2452 т соответственно.

«Оба государства в значительной степени полагаются на Федеральную резервную систему (ФРС) Нью-Йорка на Манхэттене в качестве хранителя, и каждое из них хранит более трети своих слитков в США. По расчетам FT, рыночная стоимость золота, хранящегося в США, составляет более $245 млрд», – говорится в материале.

Издание отмечает, что «непоследовательная политика» президента США Дональда Трампа и геополитические волнения «подогревают» общественные дебаты в некоторых странах Европы. Ранее в июне Трамп заявлял, что ему, возможно, придется «что-то предпринять», если центральный банк США не снизит стоимость заимствований.

18 июня ФРС сохранила базовую процентную ставку без изменений на уровне 4,25–4,5% годовых. В системе обратили внимание, что несмотря на колебания в показателях чистого экспорта, экономическая активность в стране продолжает расти уверенными темпами. Вместе с тем инфляция, хотя и снижается, все еще превышает целевой уровень в 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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