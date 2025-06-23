Италию и ФРГ призвали вывести свое золото из Нью-Йорка

По его словам, есть «веские аргументы» в пользу перемещения большего количества золота в Европу или Германию «в неспокойные времена». Согласно данным Всемирного совета по золоту, Германия и Италия находятся на втором и третьем местах в мире по величине национальных золотых резервов после США. Запасы Берлина и Рима – 3352 т и 2452 т соответственно.