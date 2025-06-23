Италию и ФРГ призвали вывести свое золото из Нью-Йорка
Германию и Италию просят забрать из Нью-Йорка свои золотые запасы. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на экс-депутата Европарламента Фабио Де Маси.
По его словам, есть «веские аргументы» в пользу перемещения большего количества золота в Европу или Германию «в неспокойные времена». Согласно данным Всемирного совета по золоту, Германия и Италия находятся на втором и третьем местах в мире по величине национальных золотых резервов после США. Запасы Берлина и Рима – 3352 т и 2452 т соответственно.
«Оба государства в значительной степени полагаются на Федеральную резервную систему (ФРС) Нью-Йорка на Манхэттене в качестве хранителя, и каждое из них хранит более трети своих слитков в США. По расчетам FT, рыночная стоимость золота, хранящегося в США, составляет более $245 млрд», – говорится в материале.
Издание отмечает, что «непоследовательная политика» президента США Дональда Трампа и геополитические волнения «подогревают» общественные дебаты в некоторых странах Европы. Ранее в июне Трамп заявлял, что ему, возможно, придется «что-то предпринять», если центральный банк США не снизит стоимость заимствований.
18 июня ФРС сохранила базовую процентную ставку без изменений на уровне 4,25–4,5% годовых. В системе обратили внимание, что несмотря на колебания в показателях чистого экспорта, экономическая активность в стране продолжает расти уверенными темпами. Вместе с тем инфляция, хотя и снижается, все еще превышает целевой уровень в 2%.