ФРС США четвертый раз подряд сохранила ставку на уровне 4,25-4,5%
Федеральная резервная система (ФРС США) оставила базовую процентную ставку без изменений на уровне 4,25–4,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
ФРС отметила, что, несмотря на колебания в показателях чистого экспорта, экономическая активность в стране продолжает расти уверенными темпами. Уровень безработицы остается низким, а рынок труда демонстрирует стабильность. При этом инфляция, хотя и снижается, все еще превышает целевой уровень в 2%.
Целью ФРС остается обеспечение максимальной занятости и поддержание инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В сообщении регулятора также отмечается, что неопределенность относительно экономических перспектив США снизилась, но остается повышенной.
7 мая ФРС уже сохраняла ставку на уровне 4,25–4,5%. Тогда решение объяснялось устойчивым экономическим ростом, низким уровнем безработицы и инфляцией, которая, несмотря на замедление, все еще выше целевого показателя в 2%.