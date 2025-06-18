ФРС США четвертый раз подряд сохранила ставку на уровне 4,25-4,5%

ФРС отметила, что, несмотря на колебания в показателях чистого экспорта, экономическая активность в стране продолжает расти уверенными темпами. Уровень безработицы остается низким, а рынок труда демонстрирует стабильность. При этом инфляция, хотя и снижается, все еще превышает целевой уровень в 2%.