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ФРС США четвертый раз подряд сохранила ставку на уровне 4,25-4,5%

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС США) оставила базовую процентную ставку без изменений на уровне 4,25–4,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

ФРС отметила, что, несмотря на колебания в показателях чистого экспорта, экономическая активность в стране продолжает расти уверенными темпами. Уровень безработицы остается низким, а рынок труда демонстрирует стабильность. При этом инфляция, хотя и снижается, все еще превышает целевой уровень в 2%.

Целью ФРС остается обеспечение максимальной занятости и поддержание инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В сообщении регулятора также отмечается, что неопределенность относительно экономических перспектив США снизилась, но остается повышенной.

7 мая ФРС уже сохраняла ставку на уровне 4,25–4,5%. Тогда решение объяснялось устойчивым экономическим ростом, низким уровнем безработицы и инфляцией, которая, несмотря на замедление, все еще выше целевого показателя в 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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