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ФРС США в третий раз подряд сохранила ставку на уровне 4,25–4,5%

Ведомости

Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания 6–7 мая в третий раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Об этом говорится в официальном пресс-релизе регулятора.

На предыдущем заседании в марте ФРС также не стала менять значение ставки. Решение об отказе от изменения ставки объясняется тем, что экономика США продолжает демонстрировать устойчивый рост, уровень безработицы остается низким, однако инфляция, несмотря на некоторое замедление, все еще превышает целевой показатель в 2%.

«Неопределенность в отношении экономических перспектив усилилась», – поясняется в сообщении регулятора.

25 апреля Центральный банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на прежнем уровне – 21% годовых. Регулятор отметил, что такой уровень необходим для сдерживания инфляции и достижения целевого показателя в 4% в среднесрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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