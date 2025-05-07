ФРС США в третий раз подряд сохранила ставку на уровне 4,25–4,5%
Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания 6–7 мая в третий раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Об этом говорится в официальном пресс-релизе регулятора.
На предыдущем заседании в марте ФРС также не стала менять значение ставки. Решение об отказе от изменения ставки объясняется тем, что экономика США продолжает демонстрировать устойчивый рост, уровень безработицы остается низким, однако инфляция, несмотря на некоторое замедление, все еще превышает целевой показатель в 2%.
«Неопределенность в отношении экономических перспектив усилилась», – поясняется в сообщении регулятора.
25 апреля Центральный банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на прежнем уровне – 21% годовых. Регулятор отметил, что такой уровень необходим для сдерживания инфляции и достижения целевого показателя в 4% в среднесрочной перспективе.