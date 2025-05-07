ФРС США в третий раз подряд сохранила ставку на уровне 4,25–4,5%

На предыдущем заседании в марте ФРС также не стала менять значение ставки. Решение об отказе от изменения ставки объясняется тем, что экономика США продолжает демонстрировать устойчивый рост, уровень безработицы остается низким, однако инфляция, несмотря на некоторое замедление, все еще превышает целевой показатель в 2%.