Зеленский согласовал проекты по укреплению антикоррупционных органов

22 июля Верховная рада проголосовала за принятие законопроекта об ограничении независимости НАБУ и САП. Документ поддержали 263 депутата, против выступили 13 парламентариев. В этот же день Зеленский подписал соответствующий проект. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые митинги.