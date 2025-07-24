Зеленский согласовал проекты по укреплению антикоррупционных органов
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал законопроект, призванный «укрепить независимость» Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский добавил, что документ 24 июля будет внесен в Верховную раду.
22 июля Верховная рада проголосовала за принятие законопроекта об ограничении независимости НАБУ и САП. Документ поддержали 263 депутата, против выступили 13 парламентариев. В этот же день Зеленский подписал соответствующий проект. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые митинги.
На фоне акций протеста Зеленский объявил о намерении внести в Верховную раду законопроект об усилении независимости антикоррупционных органов. Он уточнил, что ждет от группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и генпрокурора Украины предложений норм, которые должны быть включены в документ.