Зеленский заявил о намерении усилить независимость антикоррупционных органов

Вечером того же дня в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые протесты против решения об ограничении полномочий ведомств. Активисты, собравшиеся в столице, начали скандировать «Нет коррупции во власти», «Позор», также они использовали лозунги с нецензурными выражениями.