Зеленский заявил о намерении усилить независимость антикоррупционных органов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует внести в Верховную раду законопроект об усилении независимости антикоррупционных органов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Я предложу Верховной раде Украины законопроект, который будет являться ответом, который обеспечит силу системе правопорядка <...>, и – очень важно – все нормы независимости антикоррупционных институций будут», – заявил глава Украины.
Он подчеркнул, что ждет от группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны быть включены в проект.
22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13. В тот же день Зеленский подписал соответствующий закон.
Вечером того же дня в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые протесты против решения об ограничении полномочий ведомств. Активисты, собравшиеся в столице, начали скандировать «Нет коррупции во власти», «Позор», также они использовали лозунги с нецензурными выражениями.