Украинский парламент ограничил полномочия антикоррупционных органов

Украинский парламент ограничил полномочия антикоррупционных органовОни были созданы по инициативе западных стран
Верховная рада Украины 22 июля большинством голосов приняла поправки в закон, который фактически уничтожит независимость и урежет полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, следует из трансляции заседания парламента. За инициативу проголосовало 263 депутата, большинство из которых представляли пропрезидентскую фракцию «Слуга народа». До голосования ряд оппозиционных депутатов пытались его сорвать, блокируя трибуну в зале парламента.
Документ предполагает предоставление генпрокуратуре доступа ко всем делам НАБУ, а также права давать обязательные письменные указания детективам антикоррупционного бюро. В случае их невыполнения прокурор может менять подследственность, передавая дело другим органам. Как сообщила пресс-служба НАБУ незадолго до голосования, принятие этих поправок означает ликвидацию независимости антикоррупционных ведомств, что приведет к уничтожению выстроенной в 2015 г. «совместно с международными партнерами» антикоррупционной инфраструктуры. «Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы на Украине», – говорится в обращении НАБУ к депутатам Верховной рады.
Накануне голосования в парламенте Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у детективов НАБУ. По данным издания «Страна», их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. Согласно предварительной информации, один из детективов передавал секретные данные с помощью окружения экс-президента Украины Виктора Януковича. Еще один сотрудник НАБУ якобы вел бизнес с Россией, за что и был задержан. Позднее СБУ подтвердила, что высокопоставленному сотруднику НАБУ предъявили обвинение по ведению бизнеса с российской стороной.
В начале июля НАБУ провело обыски у бывшего министра обороны республики Александра Резникова в рамках расследования дела о закупке продуктов питания для украинских вооруженных сил. Как писали местные СМИ, мероприятия прошли без предварительного уведомления Резникова, во время обысков были изъяты его телефон и некоторые важные документы.
По мнению депутата Верховной рады Анны Скороход (изложенном в ее YouTube-канале), обыски в НАБУ были инициированы главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Нардеп подчеркнула, что операция СБУ стала «карательным мероприятием» против руководителя НАБУ Семена Кривоноса, который «отбился от рук» Ермака и которого в ближайшем будущем поменяют при полном согласии на это офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Свою обеспокоенность происходящим на Украине высказали структуры Евросоюза. Как заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, Брюссель «обеспокоен событиями вокруг антикоррупционных институтов Украины, которые имеют решающее значение для повестки дня реформ, необходимых для вступления страны в ЕС». Мерсье подчеркнул, что принятые украинскими властями меры в отношении НАБУ фактически уничтожат независимость и авторитет агентства.
Подчинение НАБУ генпрокуратуре ликвидирует независимость антикоррупционного ведомства, соглашается доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его мнению, давление на НАБУ происходит с личного указания Зеленского, который обладает фактически неограниченной властью в стране. Поэтому украинский лидер может позволить себе и ликвидацию НАБУ, чтобы в стране не было органа, ослабляющего его позиции. Само НАБУ, как и все антикоррупционные структуры на Украине, фактически курируют западные союзники Киева и они являются одним из эффективных инструментов манипулирования обществом и политической элитой, считает эксперт.
Украинское руководство стремится избавиться от неподконтрольных Киеву структур, чтобы отобрать у западных государств возможность привлечь к ответственности близкое окружение Зеленского за противоправные действия, говорит завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Изначально, напоминает эксперт, формирование НАБУ и назначение его руководящего состава на Украине происходило преимущественно под влиянием американской администрации, чтобы впоследствии Вашингтон мог оказывать давление на политику страны. «Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно поднимал вопрос о необходимости расследования фактов коррупции во время предоставления США помощи Украине. В свою очередь, Зеленский стремится сохранить свободу рук, учитывая его сложные отношения с нынешней администрацией Белого дома», – объяснил эксперт.
Зеленский также опасается усиления давления на украинские элиты со стороны Вашингтона через НАБУ, чтобы убедить Киев пойти на уступки Москве в переговорах и поскорее прекратить боевые действия, полагает Скориков. Кроме того, украинский лидер руками СБУ целенаправленно избавляется от реальных и потенциальных оппонентов, которые теоретически могли бы бросить вызов текущим властям, продолжает политолог: «Тем не менее Вашингтон вряд ли начнет сворачивать помощь Украине, невзирая на процесс ликвидации независимых антикоррупционных ведомств. Американцы будут поддерживать Киев до тех пор, пока они не переложат это бремя ответственности на Европу. Другое дело, что сами европейцы сегодня не в состоянии взять на себя роль главного спонсора».