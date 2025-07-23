Украинский парламент ограничил полномочия антикоррупционных органов

Зеленский также опасается усиления давления на украинские элиты со стороны Вашингтона через НАБУ, чтобы убедить Киев пойти на уступки Москве в переговорах и поскорее прекратить боевые действия, полагает Скориков. Кроме того, украинский лидер руками СБУ целенаправленно избавляется от реальных и потенциальных оппонентов, которые теоретически могли бы бросить вызов текущим властям, продолжает политолог: «Тем не менее Вашингтон вряд ли начнет сворачивать помощь Украине, невзирая на процесс ликвидации независимых антикоррупционных ведомств. Американцы будут поддерживать Киев до тех пор, пока они не переложат это бремя ответственности на Европу. Другое дело, что сами европейцы сегодня не в состоянии взять на себя роль главного спонсора».