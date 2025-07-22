СМИ: на Украине проходят массовые протесты из-за решения Зеленского по НАБУ

21 июля украинское издание «Страна» сообщало о массовых обысках у детективов НАБУ в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов бюро подозревают в измене, коррупции и торговых связях с Россией. Обыски, как писало издание, обусловлены тем, что отец одного из высокопоставленных детективов имеет российский паспорт. Следствие считает, что сотрудник НАБУ вел с ним совместный бизнес с Россией. При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.