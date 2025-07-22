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СМИ: на Украине проходят массовые протесты из-за решения Зеленского по НАБУ

Ведомости

На Украине проходят массовые протесты против решения президента страны Владимира Зеленского о сокращении полномочий национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает интернет-издание «Страна». 

По данным издания, в соцсетях многие активисты и волонтеры писали, что Зеленский «предал Украину и идеалы майдана», заявляют о «возвращении к временам [бывшего президента Украины Виктора] Януковича» и чуть ли не о «государственном перевороте». Митинг анонсировался как «внепартийный».

Сначала протестующие собрались возле театра имени Франко в Киеве. Они стояли молча, держа в руках плакаты. По данным «Страны», митинг также собрался в центре Львова, в Днепре и Одессе.

Рада ограничила полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины

Политика / Международные новости

Позже активисты, собравшиеся в столице, начали скандировать: «Нет коррупции во власти», «Позор», также они использовали лозунги с нецензурными выражениями.

На фоне протестов нардеп Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале возмутилась, что такие же митинги не проводятся против действий ТЦК (аналог военкомата) и коррупции внутри организации.

22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13.

НАБУ 4 июля провело обыски у экс-министра обороны республики Алексея Резникова. Оперативные мероприятия прошли в рамках расследования дела о закупке продуктов для вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам. По данным СМИ, обыск был проведен без предварительного уведомления Резникова. У него были изъяты телефон и ряд важных документов.

21 июля украинское издание «Страна» сообщало о массовых обысках у детективов НАБУ в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов бюро подозревают в измене, коррупции и торговых связях с Россией. Обыски, как писало издание, обусловлены тем, что отец одного из высокопоставленных детективов имеет российский паспорт. Следствие считает, что сотрудник НАБУ вел с ним совместный бизнес с Россией. При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

Тогда же посол Евросоюза в стране Катерина Матернова заявила, что Киев может лишиться необходимой в сегодняшней ситуации поддержки после обысков в НАБУ.

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