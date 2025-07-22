Зеленский подписал закон об ограничении полномочий НАБУ и САП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это следует из данных на сайте Верховной рады.
Украинское интернет-издание «Страна» отмечает, что соответствующая отметка появилась на странице законопроекта после того, как в Киеве начал расходиться митинг протестующих против введения данного закона. Вскоре отметка о подписи Зеленского исчезла, а через короткое время вновь появилась.
22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13.
Вечером того же дня в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые протесты против решения об ограничении полномочий ведомств. Активисты, собравшиеся в столице, начали скандировать: «Нет коррупции во власти», «Позор», также они использовали лозунги с нецензурными выражениями.
НАБУ 4 июля провело обыски у экс-министра обороны республики Алексея Резникова. Оперативные мероприятия прошли в рамках расследования дела о закупке продуктов для вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам. По данным СМИ, обыск был проведен без предварительного уведомления Резникова. У него были изъяты телефон и ряд важных документов.
21 июля издание «Страна» сообщало о массовых обысках у детективов НАБУ в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов бюро подозревают в измене, коррупции и торговых связях с Россией. Обыски, как писало издание, обусловлены тем, что отец одного из высокопоставленных детективов имеет российский паспорт. Следствие считает, что сотрудник НАБУ вел с ним совместный бизнес с Россией. При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.