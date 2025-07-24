Польша вышла из Оттавской конвенции по запрету мин

23 июля Дуда подписал закон от 25 июня о выходе страны из Конвенции о запрете противопехотных мин. Этот международный договор, подписанный в Осло 18 сентября 1997 г., запрещает применение, производство, накопление и передачу таких мин, а также обязывает участников уничтожать их запасы.