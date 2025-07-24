Польша вышла из Оттавской конвенции по запрету мин
Польский президент Анджей Дуда подписал закон, одобренный парламентом, о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает производство, использование и хранение противопехотных мин, сообщает ТАСС.
23 июля Дуда подписал закон от 25 июня о выходе страны из Конвенции о запрете противопехотных мин. Этот международный договор, подписанный в Осло 18 сентября 1997 г., запрещает применение, производство, накопление и передачу таких мин, а также обязывает участников уничтожать их запасы.
18 марта Польша вместе с государствами Балтии и Финляндией заявляла о планах по выходу из Оттавской конвенции.