Генсек ООН выразил соболезнования в связи крушением самолета в Амурской области
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сказал заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак на брифинге.
«Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв крушения, а также народу и правительству Российской Федерации», – сказал он (цитата по ТАСС).
24 июля разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», его обломки обнаружены на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. На борту находилось 43 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительной информации, нет.