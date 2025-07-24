Генсек ООН выразил соболезнования в связи крушением самолета в Амурской области

24 июля разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», его обломки обнаружены на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. На борту находилось 43 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительной информации, нет.