Патрушев заявил о попытке Великобритании сорвать переговорный процесс РФ и США
Великобритания совместно с Киевом с помощью военной провокации на Балтике пыталась остановить переговоры России и США и убедить Вашингтон продолжать помогать Украине в конфликте с РФ, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «РИА Новости».
По его мнению, целью Лондона стало столкновение «двух крупнейших ядерных держав». При этом Патрушев не исключил, что после подобных провокаций Англия сможет «вонзить нож в спину» в том числе США.
16 июня Служба внешней разведки РФ сообщила, что СБУ и ГУР минобороны Украины работают с британскими спецслужба по усилению подрывных действий на территории России. По данным разведки, Лондон разрабатывает операции, а украинские структуры их исполняют. Тогда же заявили о том, что по этому сценарию могли быть организованы теракты на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также атаки на аэродромы ВКС России 1 июня.
В разведке отметили, что существует две ситуации, которыми Лондон и Киев могут попытаться сорвать переговоры РФ и США. Одна из них – инсценировка «российской торпедной атаки» на корабль ВМС США, чтобы якобы «доказать» агрессию России. Еще один вариант – «случайное» обнаружение в Балтийском море якорных мин российского производства.