СВР: Киев и Лондон готовят на Балтике атаку на ВМС США «под флагом» России
Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о планах Киева и Лондона организовать серию диверсий и провокаций. По данным разведки, на фоне неудач ВСУ на фронте украинские власти намерены усилить подрывную деятельность.
По информации российской разведки, СБУ и ГУР минобороны Украины координируют действия с британскими спецслужбами: британцы разрабатывают операции, а украинские структуры их исполняют. Таким образом, по данным разведки, были организованы теракты на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также атаки на аэродромы ВКС России 1 июня.
Основная задача Киева и Лондона – спровоцировать эскалацию конфликта, сорвать возможные переговоры между Москвой и Вашингтоном и убедить США в необходимости продолжать военную помощь Киеву.
Один из сценариев, по данным СВР, – инсценировка «российской торпедной атаки» на корабль ВМС США. Украина уже передала британцам торпеды советского/российского производства. Часть из них должна взорваться на безопасном расстоянии, а одна – остаться неразорвавшейся в качестве «доказательства» агрессии России.
Еще один вариант – «случайное» обнаружение в Балтийском море якорных мин российского производства, якобы предназначенных для диверсий на международных маршрутах.
«Киев стал для "коварного Альбиона" идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов, готовым с радостью проделывать грязную работу. Однако все тайное быстро становится явным, особенно когда профессиональные поджигатели войны пытаются играть с крупнейшими ядерными державами», – подчеркивается в сообщении.
26 апреля глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин уже высказывал опасения относительно возможных провокаций со стороны Великобритании. По его словам, Великобритания может спровоцировать конфликт в любой точке мира, если это будет соответствовать ее интересам.
Нарышкин подчеркнул, что Москва наблюдает за действиями британских спецслужб, которые, по его мнению, ведут себя «довольно агрессивно», особенно в отношении России.
В декабре 2024 г. Служба внешней разведки сообщала о подготовке террористических атак на военные базы России в Сирии со стороны американских и британских спецслужб. По мнению разведки, эти провокации направлены на то, чтобы заставить Россию вывести свои войска из Сирии.