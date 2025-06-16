В декабре 2024 г. Служба внешней разведки сообщала о подготовке террористических атак на военные базы России в Сирии со стороны американских и британских спецслужб. По мнению разведки, эти провокации направлены на то, чтобы заставить Россию вывести свои войска из Сирии.