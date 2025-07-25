Госдеп США одобрил продажу Египту ЗРК NASAMS на сумму $4,67 млрд

«Сделка будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальный безопасности США, укрепляя безопасность страны, не входящей в НАТО, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем востоке», – говорится на сайте американского ведомства.