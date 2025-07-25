Госдеп США одобрил продажу Египту ЗРК NASAMS на сумму $4,67 млрд
Госдепартамент США одобрил продажу Египту зенитно-ракетного комплекса NASAMS и связанных с ним элементов логистики на сумму $4,67 млрд, говорится на сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.
«Сделка будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальный безопасности США, укрепляя безопасность страны, не входящей в НАТО, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем востоке», – говорится на сайте американского ведомства.
Сделка включает продажу системы NASAMS, четырех радиолокационных станций AN/MPQ-64F1 Sentinel, устройств связи, различных систем, ракет, тренажеров, запасных и ремонтных элементов. Агентство уточняет, что продажа оборудования не изменит базовый военный баланс в Египте, а также не повлияет на запас вооружения США.
14 мая президент США Дональд Трамп рассказал, что заключил сделку с Катаром на продажу военной техники на общую сумму $42 млрд. В нее вошли противоракетные батареи THAAD, самолеты-заправщики Pegasus, легкие бронированные машины Desert Vipers, боевые машины-амфибии, беспилотники MQ-9B и Sky Guardian.