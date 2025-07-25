Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Госдеп США одобрил продажу Египту ЗРК NASAMS на сумму $4,67 млрд

Ведомости

Госдепартамент США одобрил продажу Египту зенитно-ракетного комплекса NASAMS и связанных с ним элементов логистики на сумму $4,67 млрд, говорится на сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

«Сделка будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальный безопасности США, укрепляя безопасность страны, не входящей в НАТО, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем востоке», – говорится на сайте американского ведомства.

Сделка включает продажу системы NASAMS, четырех радиолокационных станций AN/MPQ-64F1 Sentinel, устройств связи, различных систем, ракет, тренажеров, запасных и ремонтных элементов. Агентство уточняет, что продажа оборудования не изменит базовый военный баланс в Египте, а также не повлияет на запас вооружения США.

14 мая президент США Дональд Трамп рассказал, что заключил сделку с Катаром на продажу военной техники на общую сумму $42 млрд. В нее вошли противоракетные батареи THAAD, самолеты-заправщики Pegasus, легкие бронированные машины Desert Vipers, боевые машины-амфибии, беспилотники MQ-9B и Sky Guardian.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных