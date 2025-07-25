Зеленский заявил об отсутствии российских детей на территории Украины

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом, который продлился около 40 минут. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал о предложении создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. На встрече также обсуждались новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения 20 детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине. Это в том числе касается 30 жителей Курской области.