Зеленский заявил об отсутствии российских детей на территории Украины
На Украине нет пленных несовершеннолетних граждан РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский на фоне требований России в рамках третьего раунда переговоров, передает агентство «Интерфакс – Украина».
Зеленский подчеркнул, что такие требования российской делегации якобы стали ответом на подобные просьбы украинской стороны. Таким же образом он объяснил предложения об обмене телами солдат. По его мнению, они возникли после утверждений Украины о том, что Россия не забирает тела.
23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом, который продлился около 40 минут. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал о предложении создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. На встрече также обсуждались новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения 20 детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине. Это в том числе касается 30 жителей Курской области.