Третий раунд переговоров с Украиной уложился в час

Третий раунд переговоров с Украиной уложился в часВ Стамбуле обсудили меморандумы сторон и гуманитарные вопросы
После 21.00 по мск в Турции завершился третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом в 2025 г. Они продлились около 40 минут. Продолжения не будет, сообщили российские госагентства. Диалог шел на русском языке.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о выполнении гуманитарных договоренностей по итогам второго раунда переговоров. В частности, Россия вернула Украине тела более 7000 тел солдат и офицеров ВСУ.
Москва готова к новым обменам. Кроме того, обсуждался вопрос возвращения детей и перемещенных лиц (в том числе из Курской области), которые находятся на территории Украины. Было предложено, сказал Мединский, создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов онлайн. Также Москва инициировала возможность коротких перемирий, чтобы можно было забирать своих бойцов и т. д.
В целом же позиции России и Украины достаточно далеки, заключил Мединский. В общем это подтверждается заявлением руководителя украинских переговорщиков Рустема Умерова, который сообщил, что обсуждалось освобождение пленных, прекращение огня (о необходимости этого говорил прежде президент Украины Владимир Зеленский) и «встреча лидеров ради справедливого мира».
Накануне переговоров в Кремле заявили, что с украинской стороной будут обсуждаться вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда, и также планируется разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. Проектами меморандумов делегации Украины и России обменялись 2 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 июля заметил, что проекты противоположны.
В частности, требуемое Украиной немедленное прекращение огня для России неприемлемо: Москва это считает передышкой для ВСУ, заявил «Ведомостям» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Позиции по политическим вопросам не удастся сблизить, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов. Украина настаивает на повестке с немедленным перемирием и подготовкой встречи лидеров с целью выставить Москву недоговороспособной перед президентом США Дональдом Трампом.