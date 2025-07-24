Третий раунд переговоров с Украиной уложился в час

Москва готова к новым обменам. Кроме того, обсуждался вопрос возвращения детей и перемещенных лиц (в том числе из Курской области), которые находятся на территории Украины. Было предложено, сказал Мединский, создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов онлайн. Также Москва инициировала возможность коротких перемирий, чтобы можно было забирать своих бойцов и т. д.