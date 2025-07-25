Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Камбоджа обвинила Таиланд в применении кассетных боеприпасов

Ведомости

Официальный представитель министерства национальной обороны Королевства Камбоджа генерал-лейтенант Мали Сочеат заявила, что армия Таиланда нанесла удары по семи населенным пунктам с использованием кассетных боеприпасов. Ее слова цитирует издание Khmer Times.

«Применение такого оружия не только демонстрирует жестокость и бесчеловечность агрессии Таиланда, но и свидетельствует о том, что Таиланд не уважает международное гуманитарное право и самые основные нормы, регулирующие цивилизованное поведение», – сказала Мали Сочеат, добавив, что Таиланд нарушил конвенцию по кассетным боеприпасам.

Минобороны Камбоджи считает этот акт военным преступлением, представляющим угрозу региональному миру и безопасности.

Конвенция по ракетным боеприпасам – международный договор, запрещающий использование, передачу и накопление ракетных боеприпасов. Она была принята в 2008 г. Таиланд и Камбоджа не подписывали конвенцию.

В ходе эскалации пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей погибли как минимум 15 человек. Со стороны Таиланда, согласно данным минздрава страны, из них 14 являлись гражданскими лицами. Ранения получили 46 человек, включая 15 солдат. Отмечается, что правительство Камбоджи не предоставило подробной информации о жертвах или эвакуации гражданского населения.

Столкновения на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались утром 24 июля. В начале боевых действий стороны обвинили друг друга. Бои начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных