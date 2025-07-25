Камбоджа обвинила Таиланд в применении кассетных боеприпасов

«Применение такого оружия не только демонстрирует жестокость и бесчеловечность агрессии Таиланда, но и свидетельствует о том, что Таиланд не уважает международное гуманитарное право и самые основные нормы, регулирующие цивилизованное поведение», – сказала Мали Сочеат, добавив, что Таиланд нарушил конвенцию по кассетным боеприпасам.