Камбоджа обвинила Таиланд в применении кассетных боеприпасов
Официальный представитель министерства национальной обороны Королевства Камбоджа генерал-лейтенант Мали Сочеат заявила, что армия Таиланда нанесла удары по семи населенным пунктам с использованием кассетных боеприпасов. Ее слова цитирует издание Khmer Times.
«Применение такого оружия не только демонстрирует жестокость и бесчеловечность агрессии Таиланда, но и свидетельствует о том, что Таиланд не уважает международное гуманитарное право и самые основные нормы, регулирующие цивилизованное поведение», – сказала Мали Сочеат, добавив, что Таиланд нарушил конвенцию по кассетным боеприпасам.
Минобороны Камбоджи считает этот акт военным преступлением, представляющим угрозу региональному миру и безопасности.
Конвенция по ракетным боеприпасам – международный договор, запрещающий использование, передачу и накопление ракетных боеприпасов. Она была принята в 2008 г. Таиланд и Камбоджа не подписывали конвенцию.
В ходе эскалации пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей погибли как минимум 15 человек. Со стороны Таиланда, согласно данным минздрава страны, из них 14 являлись гражданскими лицами. Ранения получили 46 человек, включая 15 солдат. Отмечается, что правительство Камбоджи не предоставило подробной информации о жертвах или эвакуации гражданского населения.
Столкновения на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались утром 24 июля. В начале боевых действий стороны обвинили друг друга. Бои начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке.