В конфликте Таиланда и Камбоджи погибли 15 человек

До этого, 21 июля, Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне. Как заявили тайские власти, трое солдат получили ранения из-за подрыва на мине во время патрулирования 16 июля на тайской стороне спорного участка границы между Убонратчатхани и камбоджийской провинцией Преа Вихеар. Пномпень заявлял, что солдаты подорвались на мине, оставшейся после десятилетий войны.