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В конфликте Таиланда и Камбоджи погибли 15 человек

Ведомости

В ходе эскалации пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей погибли как минимум 15 человек. Об этом пишет Reuters.

Со стороны Таиланда, согласно данным минздрава страны, из них 14 являлись гражданскими лицами. Ранения получили 46 человек, включая 15 солдат. Отмечается, что правительство Камбоджи не предоставило подробной информации о жертвах или эвакуации гражданского населения.

25 июля, по данным агентства, страны обменялись массированными артиллерийскими ударами. Вооруженные силы Таиланда сообщили о столкновениях в провинциях Убонратчатхани и Сурин. По их информации, Камбоджа применила артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21. Тайские войска открыли ответный огонь. Из зон конфликта на территории Таиланда эвакуированы 100 000 человек.

Приведет ли пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей к войне

Политика / Международные новости

Столкновения на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались утром 24 июля. В начале боевых действий стороны обвинили друг друга. Бои начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке.

До этого, 21 июля, Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне. Как заявили тайские власти, трое солдат получили ранения из-за подрыва на мине во время патрулирования 16 июля на тайской стороне спорного участка границы между Убонратчатхани и камбоджийской провинцией Преа Вихеар. Пномпень заявлял, что солдаты подорвались на мине, оставшейся после десятилетий войны.

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