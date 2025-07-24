Что известно о боях на границе Таиланда и Камбоджи

Что известно о боях на границе Таиланда и КамбоджиКонфликт начался после отзыва посла и обвинений в установке мин
Ранним утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Страны обвинили в начале боевых действий друг друга, пишет Reuters. Бои начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи поздно вечером 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке. Известно о погибших и раненых.
Что о боях сообщает Таиланд
Военные Таиланда заявили, что Камбоджа запустила разведывательный беспилотник, прежде чем направить войска с тяжелым вооружением в район возле спорного храма Та Моан Том на границе. По словам представителя армии Таиланда, войска Камбоджи открыли огонь, были ранены двое тайских солдат. Он также отметил, что Камбоджа применила различные виды оружия, включая ракетные установки.
Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что камбоджийские войска обстреляли тяжелой артиллерией тайскую военную базу и ударили по гражданским объектам, включая больницу, что привело к жертвам среди мирных жителей.
По словам местных тайских властей, снаряд попал в дома в приграничной провинции Сурин. Погибли двое. Власти эвакуировали 40 000 мирных жителей из 86 деревень.
Министр здравоохранения Таиланда сообщил, что на данный момент одиннадцать гражданских погибли в результате ракетных ударов со стороны Камбоджи, в том числе по 5 больницам.
По данным The Nation, губернаторы четырех тайских провинций, расположенных вдоль границы с Камбоджей, приказали эвакуировать проживающих вблизи границы жителей. Соответствующие приказы издали лидеры провинций Сурин, Бурирам, Сисакэт и Убонратчатхани. Постоянный секретарь тайского МВД Ансит Сампхантхарат предупредил, что ситуация может обостриться.
Reuters также сообщило, что тайский истребитель F-16 нанес удар по целям в Камбодже. Как сообщила армия Таиланда, один из шести самолетов, которые Бангкок готовился развернуть вдоль спорной границы, совершил вылет в сторону Камбоджи и уничтожил военный объект.
Министерство иностранных дел Таиланда призывает тайцев, находящихся в Камбодже, как можно скорее покинуть страну и воздержаться от поездок туда из-за продолжающихся столкновений.
Российский союз туриндустрии сообщил, что районы Таиланда, где традиционно отдыхают туристы из России, не затронуты конфликтом, угроз для отдыхающих нет.
Позиция Камбоджи
Представитель министерства обороны Камбоджи заявил, что имело место неспровоцированное вторжение тайских войск.
Камбоджийская армия в рамках самообороны начала контрнаступление, заявили в королевстве.
Министерство иностранных дел Камбоджи также назвало авиаудары Таиланда «неспровоцированными». Камбоджийский МИД призвал соседнюю страну вывести войска и «воздерживаться от дальнейших провокационных действий, которые могут привести к эскалации ситуации».
Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия, отвести войска и воздержаться от эскалации.
Почему начался конфликт
21 июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне. Власти Таиланда сообщили, что трое солдат были ранены, а один из них лишился ноги в результате подрыва на мине во время патрулирования 16 июля на тайской стороне спорного участка границы между Убонратчатхани и камбоджийской провинцией Преа Вихеар. Пномпень отверг обвинение и заявил, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, оставшейся после десятилетий войны.
Тайская армия сообщала, что с 18 по 20 июля в районах, где были ранены солдаты, были найдены 10 недавно установленных противопехотных мин типа ПМН-2, которые не используются и не хранятся на складах Таиланда.