The Telegraph: Киев уже получил одну систему ПВО от США
Одна из зенитных ракетных систем Patriot, обещанных Украине президентом США Дональдом Трампом, была доставлена из Германии, сообщает The Telegraph.
Издание отмечает, что комплекс ПВО поступил на Украину к концу прошлой недели в рамках достигнутого с Германией соглашения. Вместе с системой были поставлены дополнительные перехватывающие ракеты. При этом подчеркивается, что далеко не все государства Европы согласны передавать Украине свои средства противовоздушной обороны.
14 июля Трамп объявил, что США заключили сделку с НАТО и Украиной. Согласно документу, альянс будет координировать поставки американского оружия в Киев. Оплачивать их будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. Всего предполагается как минимум 17 комплексов ПВО Patriot и других видов вооружения.