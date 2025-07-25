Зеленский хочет попросить Европу профинансировать зарплаты солдат ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь с финансированием повышения зарплат военнослужащим, сообщает агентство Bloomberg.
Зеленский обратил внимание на то, что Запад отказывался от идеи финансировать заработную плату солдат Украины, соглашаясь только передавать оружие. «Сами наши военнослужащие могут стать оружием, которое защитит всех», – заявил украинский лидер.
Bloomberg отмечает, что Зеленский хочет привлечь больше добровольцев, предлагая увеличенные выплаты тем, кто подписывает военные контракты.