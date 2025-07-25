Путин увеличил штатную численность центрального аппарата МВД
Штатная численность центрального аппарата МВД России увеличена на 350 человек – до 7110. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовых актов.
Предельная численность установлена на уровне 7110 сотрудников, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 6364 человек, федеральных госслужащих – 661 и работников – 85 человек.
Прошлый раз глава государства увеличил численность центрального аппарата МВД в сентябре 2022 г. Тогда расширение произошло на 180 человек – до 6760.
В ноябре 2024 г. официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что некомплект кадров в системе Министерства внутренних дел на 1 ноября составил 173 800 человек. Она отмечала, что это 18,8% от штатной численности МВД.