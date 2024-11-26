Некомплект кадров в МВД России достиг почти 174 000 человек

В середине октября 2022 г. Колокольцев говорил о необходимости набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г. В августе 2023 г. он сообщил, что некомплект личного состава МВД в целом по стране достиг критических значений, в июле того года из органов внутренних дел уволились около 5000 сотрудников.