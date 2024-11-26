Некомплект кадров в МВД России достиг почти 174 000 человек
Некомплект кадров в системе Министерства внутренних дел на 1 ноября составил 173 800 человек, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она уточнила, что это 18,8% от штатной численности МВД.
«В последние годы зафиксирована тенденция роста некомплекта. В ноябре 2022 г. министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил о нехватке 90 000 сотрудников, в мае 2024 г. – 152 000», – написала Волк.
Вместе с этим отмечается, что за прошедшие 10 лет повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов причинения тяжкого время здоровью, разбоев, грабежей и краж. Массив регистрируемой преступности за этот период снизился на 12,8%, говорится в сообщении Волк.
В середине октября 2022 г. Колокольцев говорил о необходимости набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г. В августе 2023 г. он сообщил, что некомплект личного состава МВД в целом по стране достиг критических значений, в июле того года из органов внутренних дел уволились около 5000 сотрудников.
В октябре в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает отмену испытаний для соискателей при поступлении на службу в органы внутренних дел. Авторы инициативы предлагают признать утратившей силу ст. 24 «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В пояснительной записке авторы обращают внимание на необходимость ускорения укомплектования ведомства.