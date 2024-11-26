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Некомплект кадров в МВД России достиг почти 174 000 человек

Ведомости

Некомплект кадров в системе Министерства внутренних дел на 1 ноября составил 173 800 человек, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она уточнила, что это 18,8% от штатной численности МВД.

«В последние годы зафиксирована тенденция роста некомплекта. В ноябре 2022 г. министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил о нехватке 90 000 сотрудников, в мае 2024 г. – 152 000», – написала Волк.

Вместе с этим отмечается, что за прошедшие 10 лет повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов причинения тяжкого время здоровью, разбоев, грабежей и краж. Массив регистрируемой преступности за этот период снизился на 12,8%, говорится в сообщении Волк.

В середине октября 2022 г. Колокольцев говорил о необходимости набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г. В августе 2023 г. он сообщил, что некомплект личного состава МВД в целом по стране достиг критических значений, в июле того года из органов внутренних дел уволились около 5000 сотрудников.

В октябре в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает отмену испытаний для соискателей при поступлении на службу в органы внутренних дел. Авторы инициативы предлагают признать утратившей силу ст. 24 «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В пояснительной записке авторы обращают внимание на необходимость ускорения укомплектования ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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